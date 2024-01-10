İzmir’in tek umudu biziz

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göztepe'nin İzmir'in Süper Lig yarışındaki tek umudu olduğunu vurgulayan Ertan, "Biz bu şehrin en iyisiyiz. İzmir'de bizden başka Süper Lig'i kovalayan kulüp yok. Bu şehrin ümidi Süper Lig için sadece Göztepe'dir. İzmir için Göztepe etrafında birleşilmelidir" dedi. Kapılarını 2021 yılında açan Gürsel Aksel Stadı'nın isim hakkının satılması konusunda somut görüşmeler yapıldığını belirten Ertan, "Bu stat karanlığa bürünmüş. Yurt dışındaki firmayla görüşmeyi yaptık. Stat için, 'İzmir'in lezzetleri' diye proje gerçekleştirdik" dedi.

"TESİS DESTEĞİ ALAMIYORUZ"

Tesisleşme çalışmaları hakkında da konuşan Kerem Ertan, "2024-2025 sezonu 100. yılımız olacak. Tesisleşme için destek almıyoruz. İzmir 12 bin kilometre kare, 30 ilçesi var ve 7 ilçe bizim faaliyet gösterdiğimiz alan. Bizim aradığımız ise 100 dönüm yer. Biz iğneyle kuyu kazar gibi kendimiz arıyoruz. Bir yerel yönetimden bir belediye çıkıp da, 'Bizim yerimiz var. Gelin burayı değerlendirin' demedi. Bu şehrimizin bir utancı olmalı. Efsane kalecimiz Ali Artuner sahası için pazarlık yapıyoruz. O sahayı biz almalıyız" dedi.

PHİLİPPE KENY İMZAYI ATTI

DIŞ transferde atağa kalkan Göztepe, prensipte anlaşma sağladığı oyunculara ardı ardına imza attırıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk transferini Ramon Ludquist ile gerçekleştirirken Brezilyalı stoper Heliton'un ardından, Philippe Keny'ye de dün imza attırdı.

Süper Lig ekibi Başakşehir'den ayrılarak önceki gün İzmir'de yönetimle son kez bir araya gelen Senegalli forvet oyuncusu resmen Göztepeli oldu. Her iki kanatta da forma giyen 24 yaşındaki genç golcünün bugün açıklanması bekleniyor.

İKİ OYUNCU TAKIMDAN AYRILACAK

DAHA önce Bandırmaspor'da da forma giyen Keny ile Göztepe'nin Süper Lig yarışındaki direkt rakibi Kocaelispor da ilgileniyordu. Sarı-kırmızılılar böylece ara dönemde, on numara, savunma ve forvet hattına birer takviye yaparak kadrosunu güçlendirdi. Yabancı kontenjanında yer açması zorunlu hale gelen Göztepe'nin kadrodaki Traore ve Palmer ile yollarını ayırması bekleniyor.