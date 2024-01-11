Göz-Göz’de forma savaşı

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla üçüncü basamakta tamamlayan Göztepe'de ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Kadrosuna takviye yapmaya başlayan ve 5 stopere ek olarak geride kalan süreçte savunma hattına bir takviye daha gerçekleştiren sarıkırmızılılar, bu bölgede oldukça alternatifli bir kadro kurdu. İzmir temsilcisinde birinci bölgede görev yapan deneyimli oyuncular arasında kıran kırana forma savaşı yaşanacak.

KADRODA 6 STOPER VAR

Sarı-kırmızılılar deneyimli çalıştırıcı Stoilov'un raporu doğrultusunda transfer hamlelerini sürdürürken, savunmada stoper bölgesinde yer alan futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton'un transfer edilmesiyle birlikte stoper tandeminde altı oyuncuya ulaşan İzmir ekibinde Tarkan Serbest, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Atınç Nukan ve Ümit Akdağ bulunuyor. Sezonun ilk yarısında ligin kalesinde en az geçit veren ekibi olarak oldukça etkili bir performans sergileyen Göztepe, ikinci yarıda da bu grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

ATINÇ NUKAN TAKIMDA KALIYOR

İzmir "temsilcisinde 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen ve son günlerde takımdan ayrılacağı yönünde iddiaların ortaya atıldığı Atınç Nukan'ın takımda kalacağı öğrenildi. İlk yarının son haftalarında ilk 11'deki yerini kaybeden 30 yaşındaki deneyimli stoperin ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İzmir yansıtekibinde 98 karşılaşmada forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Atınç, rakip ağları 10 kez sarsarken 6 da asist yaptı.