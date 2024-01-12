Keny zora girdi

Sarı-kırmızılı ekibin bir süredir Başakşehir'den transfer etmek için çabaladığı forvet Philippe Keny transferi zora girdi. 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun geçtiğimiz gün Süper Lig'de Kasımpaşa'ya gol atmasıyla İstanbul temsilcisi transferi noktalama konusunda çekingen davrandığı düşünmek için süre istediği öğrenildi

HAYDİ GÖZ GÖZ

TRENDYOL 1. Lig'de 2023- 2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Göztepe, bugün ikinci devrenin ilk haftasında önemli rakibi Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak, Göztepeli futbolseverler ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümde izleyebilecek. Konuk Göztepe'de sakatlığı devam eden Palmer görev alamayacak.Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Lundqvist ve Heliton, teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.