Sakaryaspor- Göztepe maçı hangi kanalda? Trendyol 1. Lig Sakaryaspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. 12 Ocak Cuma 2024 (bu akşam) İzmir ekibi 2023- 2024 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Göztepe, Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım Süper Lig hedefiyle yeşil siyahlı takımı karşısına alacak. Heyecanla beklenen Sakaryaspor - Göztepe müsabakasının saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı merak konusu oldu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Sakaryaspor cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak, Göztepeli futbolseverler ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümde izleyebilecek. Konuk Göztepe'de sakatlığı devam eden Palmer görev alamayacak.Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Lundqvist ve Heliton, teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

SAKARYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Göztepe maçı 12 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.