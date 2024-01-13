Harikasın Göztepe

Trendyol Birinci Lig'de zirve yarışı veren Göztepe, ikinci yarının ilk müsabakasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 8. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Traore'nin pasında Tijanic, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 27'de ceza sahası içerisinde Traore'nin kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Cihan gole izin vermedi. 41'de Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ortasında Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

AHMED FARKI 2'YE ÇIKARDI

49'da sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Traore'nin şutunda Cihan meşin yuvarlağı çeldi. 78'de Sakaryaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Ahmed Ildız meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 90+3'te kaleci kaleci Lis'in hatasında topu kapan Kasongo skoru belirledi: 1-2.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin ilk yarısının son haftasında oynadıkları ve 3-0 mağlup oldukları Bodrum FK maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Sakaryaspor mücadelesinde Kenneth Obinna Mamah'ın yerine Aliou Badara Traore'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Sarı-kırmızılı takımda zorlu Sakarya deplasmanında önemli eksikler dikkat çekti. İzmir temsilcisinde Kenneth Obinna Mamah, Mame Diouf ve Billal Messaoudi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

NE YAPTIN MATEUSZ LİS?

Göztepe'nin başarılı eldiveni Mateusz Lis maçın son anlarında öyle bir hata yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Müsabaka boyunca rakip oyunculara geçit vermeyen 26 yaşındaki kaleci, 90+3. dakikada takımının gol yemesine sebebiyet verdi. Bu dakikada arkasındaki Kassongo'yu görmeyen Lis, elindeki topu yere bıraktı. Kassongo, hemen araya girerek topu filelere gönderdi. Büyük üzüntü yaşayan Lis'i takım arkadaşları teselli etti.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Göztepe taraftarları takımlarını Sakaryaspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurarak takımlarına müthiş bir destek verdi. Taraftarlar maç öncesi iki takımın oyuncularını da tribüne çağırarak alkışlarla destek verdi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlara başlayan Göztepe taraftarı 90 dakika susmadı. Öte yandan ev sahibi ekibin taraftarları cezası nedeniyle tribündeki yerini alamazken, sarı-kırmızılılar kardeş kulübü Tatangalar'ı unutmadı. Göztepeli taraftarlar 54. dakikada Sakarya lehine tezahüratlarda bulundu.