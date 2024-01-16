Göztepe’nin keyfi yerinde

Trendyol 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, hafta sonu direkt rakiplerinin puan kaybıyla iyice havaya girdi. İkinci yarının ilk maçında zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çok iyi bir başlangıca imza atan sarı-kırmızılılar, Süper Lig yarışı verdiği rakibi Kocaelispor'un Manisa FK'ya 2-1 yenilmesiyle adını 2. sıraya yazdırdı. 35 puana ulaşan Göztepe, Körfez ekibinin 2 puan, Sakaryaspor'un 3 puan önüne geçerek Süper Lig umutları yükseltti. Zirvenin en önemli ortaklarından İzmir ekibi, son olarak 10. haftayı 2. sırada tamamlamıştı. Takipçilerinden Bandırmaspor'un Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'nin de Ümraniyespor ile berabere kalarak puan kaybetmesiyle iyice havaya giren Göztepe haftanın en karlı ekiplerinden oldu.

AVANTAJI YAKALADI

Diğer rakipleriyle de arasını açma şansı yakalayan Göz-Göz futboluyla da taraftarını sevindirdi. Ligde Süper Lig'i kovalayan Göz-Göz, gözünü şimdi de Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Konyaspor ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maça çevirdi. Sarıkırmızılılar, bu maçı da kazanıp kupada da yoluna devam etmek istiyor.

STANİMİR STOİLOV ÇIKIŞA GEÇİRDİ

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov ile Göztepe fark yaratmaya devam etti. Göztepe'nin başında 6. maçına çıkan Bulgar teknik adam 5 galibiyet elde ederek takımı direkt Süper Lig potasına soktu. Stoilov ile Göz-Göz, Tuzla, Giresun, G.Birliği, Eyüp ve Sakarya'yı yendi, sadece Bodrum'a kaybetti