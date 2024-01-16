Taraftar derneğinden Narlıdere Bld’ye tepki

Geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin efsane kalecisi Ali Artuner'in adını taşıyan tesisin sarı-kırmızılı kulübün kullanımına verilmemesine Göztepe Taraftarlar Grubu Derneği tepki göstermişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tesis üzerindeki Galatasaray Futbol Okulları yazılı pankartı sökerken üzerinde "Buranın adı değişti. Göztepe Ali Artuner Cehennemi" yazılı bir pankart asarak tepkilerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen CEO Kerem Ertan'da söz konusu tesisin kullanım hakkının kendilerine geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Göztepe Taraftarlar Grubu Derneği önceki gün yaptığı açıklamada, "Narlıdere Göztepe'mizin evidir. Ali Artuner Tesisleri; Göztepe'mizin kalesidir" açıklamasıyla tepkilerini yineledi.