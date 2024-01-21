GÖZ-GÖZ’de rota Eze

Trendyol 1. Lig'de ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Göztepe'de yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, geçtiğimiz gün Süper Lig ekibi Pendikspor ile yollarını ayıran 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor Emeka Eze'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Eze ile temasa geçmeye hazırlanan sarıkırmızılı yönetim, şu anda boşta olan oyuncudan olumlu dönüş alırsa önümüzdeki hafta içi masaya oturmayı planlıyor. Göz-Göz'ün kronikleşen gol sorununa çözüm olması beklenen oyuncunun şu anda herhangi bir kulüp ile temasta olmaması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek Eze'nin Pendik kadrosunda düşünülmediği ve bonservisiyle ilgili kolaylık sağlanabileceği konuşuluyor. 1. Lig'i tanıyan tecrübeli oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen İzmir temsilcisi, transferi noktalama konusunda kararlı davranıyor. Bu sezon Pendikspor formasıyla sadece 3 karşılaşmaya çıkan oyuncu genelde yedek kulübesinde kalmıştı. Daha çok forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Eze'nin bu hafta içinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması sürpriz sayılmayacak.

TİJANİC İLE YOLLAR AYRILDI

TRENDYOL 1. Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek Göztepe'de dün akşam sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların orta sahasında görev yapan David Tijanic takımdan ayrıldı. Sloven oyuncu, geçen sezon da formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Adalah takımına gitti. İzmir ekibinde bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcunun Al Adalah'a kiralandığı açıklandı. Böylece Göz- Göz'ün yabancı kontenjanında bir yer açılmış oldu.