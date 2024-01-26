Atınç Pendik yolunda

GÖZTEPE'NİN sembol ismi haline gelen 30 yaşındaki stoper Atınç Nukan'ın takımdan ayrılmak üzere olduğu iddia edildi. Son 5 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve yaşadığı büyük sakatlıklara rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan deneyimli savunmacının Pendikspor ile görüşmeye başladığı öne sürüldü. Atınç, teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesinin ardından yedek kulübesine mahkum olmuştu. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında Erzurumspor FK karşısında sahaya çıkan Atınç, son dönemlerde yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi oldu. İstanbul temsilcisi ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürülen oyuncunun önümüzdeki günlerde takıma veda edebileceği kaydedildi.

BARÇALI IGNACİO PENA GÜRSEL AKSEL'İ UNUTAMADI

GÖZTEPE'NİN muhteşem taraftarının ünü ülke sınırlarını aştı. Şu an Barcelona'nın kalesini koruyan ve 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Igancio Pena, Göztepe ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Göztepe'nin 21 Şubat 2022 tarihinde Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ettiği ve 3-2 yenildiği maçta on birde sahaya çıkan Pena, "Oynadığın en zor stadyum hangisi?" sorusuna "Göztepe" cevabını verdi.