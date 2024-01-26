Ege duvarı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden iki Egeli Göztepe ve Bodrum FK sahaya yansıttıkları savunma performanslarıyla göz dolduruyor. Play-Off hattında 2. sırada zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar ile 5. basamakta konumlanan yeşil-beyazlılar, ligde geride kalan 19 haftada rakip forvetlere adeta duvar örerken, korkulu rüya oldu. Üst ligi hedefleyen Göz-Göz ve Bodrum, bu süreçte kalelerinde sadece 14 gole geçit vererek 1. Lig'de yer alan 18 takım içerisinde en az gol yiyen iki takım konumunda yer aldı.

İSTİKRAR BAŞARIYI GETİRDİ

İki Ege temsilcisinin savunmada sergilediği başarılı performansın arka planında ise istikrar ve tecrübe yattı. Göztepe, birinci bölgede Atınç, İsmail, Nielsen, Taha, Tarkan, Yunus Emre, Ümit ve Ogün gibi alternatifi bol kadrosuyla; Bodrum FK ise Celustka, Üzeyir, Ali, Cenk ve Süleyman'la savunmasını parlattı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, oynadığı 19 mücadelede kalesini tam 10 kez rakiplerine kapatmayı başarırken, yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü ise 8 maçta gol yemedi.

DEVLERİN ARDINDAN GELDİLER

İki Ege temsilcisi savunmadaki dirençli performanslarıyla Avrupa devlerinin grafiklerine benzer tablo çizdi. Kalelerinde sadece 14'er kez geçit veren iki Egeli, İtalya'da 10 gol yiyen Inter ile 12 gol yiyen Juventus, Fransa'da kalesinde 11 gol gören Nice, Süper Lig'de ise 12 kez rakiplerine geçit veren Galatasaray ve İspanya'da 13 gol yiyen Real Madrid'in ardından gelirken; Alman Panzeri Bayer Leverkusen ve Fransız Paris Saint Germain ile eşit sayıda gol yedi.