Yeni hedef Deniz

TRENDYOL 1. Lig'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmeyen Göztepe'de yeni bir isim gündeme geldi. Ara dönemde İsveçli Lundqvist ile Brezilyalı Heliton'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar transferde yeni bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Göz-Göz'ün son olarak İsveç ekibi Kalmar FC'de forma giyen 27 yaşındaki Türk asıllı İsveçli forvet Deniz Hümmet'i transfer etmek istediği ifade edildi. Bonservisi elinde olan oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılı kurmaylar ilk temaslardan olumlu yanıt aldı. Yönetim ile oyuncunun bir süredir temasta olduğu ve gurbetçi oyuncunun da tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

RİZE'DE BİR SEZON OYNADI

Kariyerine İsveç temsilcisi Malmö'de başlayan Deniz Hümmet, ardından Fransız ekibi Troyes'a transfer olurken sonrasında Gefle, Trelleborg, Elfsborg, Örebro formalarını da giydi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de mücadele eden golcü, geçtiğimiz günlerde İsveç temsilcisiyle sözleşme yenilememişti.

Geçen sene Kalmar'da 30 maça çıkan ve attığı 9 gol ile ön plana çıkan Deniz'in şu anda boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça arttırıyor