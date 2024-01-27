Göztepe Çorum’da öne geçti ama...

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Ozan dk. 68), Atakan (Gökhan dk. 83), Nalepa (Hakan dk. 86), Geraldo (Thomas dk. 86), Erkan, Ahmet Sağat (Eren dk. 68)

Yedekler: Ali, Thomas, Suat, Eren, Hakan, Adem, Ozan, Süleyman, Sadık Arda

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Göztepe: Arda, Taha, Dos Santos, Traore (Kubilay dk. 68), Ahmed, İsmail Köybaşı, Pascal (Messaoudi dk. 68), Doğan (Dennis dk. 16), Mamah (İzzet dk. 85), Yalçın (Atınç dk. 85), Ogün

Yedekler: Yiğit, Yiğit Yıldız, Kubilay, Ensar, Dennis, İzzet, Atınç, Ege, Messaoudi, Fıratcan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Geraldo (dk. 53) (Çorum FK), Pascal (dk. 46) (Göztepe)

Sarı kartlar: Traore, İsmail Köybaşı, Mamah, Dennis (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Ferhat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kontrol etti.

19. dakikada ceza yayının gerisinden Nalepa'nın şutunda kaleci Arda topun sahibi oldu.

45. dakikada soldan Ferhat'ın ortasında altıpas üzerinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

46. dakikada Nalepa'nın hatasında topu alan Ramon Pascal'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlara gitti. O-1

53. dakikada Ogün'ün geri pasında araya giren Geraldo, ceza yayında kaleci Arda'yı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takımın da iyi oynadığını aktardı.

Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya iyi bir futbol yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten savaşçıların mücadelesiydi diyebiliriz. Öyle bir maçtı. Kim daha çok isteyecekse onun kazanacağı bir mücadeleydi. Çorum da çok iyi oynadı. Gerçekten iyi bir takım. Aynı zamanda kadromuzda birçok problem yaşıyorduk. Çok fazla hasta oyuncumuz vardı. Bugün forvette iki orta saha oyuncumuzu oynattık. Çünkü forvet oyuncularımızdan biri hasta, biri de sakat. Aslında bugün gerçekçi bir sonuç oldu diye düşünüyorum."