Göztepe kaçamadı

Trendyol Birinci Lig'de son iki maçını kazanan ve ilk iki mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Çorum FK'ya takıldı: 1-1. 20'de Nalepa'nın şutunda kaleci Arda topu sahibi oldu. 45+1'de Atakan sol kanattan ortasını açtı, penaltı noktası üzerinden Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu güçlükle kornere tokatladı.

OGÜN'DEN BÜYÜK HATA

46'da ani gelişen Göztepe atağında Ogün'den topu alan Lundqvist yaklaşık 35 metreden şutunu gönderdi. Üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 53'te Ogün'ün geri pası kısa kalınca Geraldo araya girdi. Kaleci Arda'yı da geçen Geraldo topu boş ağlara yolladı: 1-1.

73'te Ogün sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, ön direkte Ahmed'ın dokunuşu üstten auta çıktı. 90+3'te defansın arkasına sarkan Kubilay kaleciyle karşı karşıya kalıp üzerinden aşırdı. Top herkesin bakışları arasında az farkla auta çıktı. 90+4'te ceza alanında oluşan karambolde Verheydt'in şutunda top üstten auta çıktı. Maç 1-1 sona erdi.

STOİLOV'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK karşısında geçen hafta Ümraniyespor maçında galip gelen kadronun 11'ine kıyasla 2 değişiklik yaptı. Stoilov, Çorum ekibi karşısına gribal enfeksiyon nedeniyle oynayamayan kaleci Lis'in yerine Arda'yı, Tarkan'ın yerine ise Traore'yi sahaya sürmeyi tercih etti. Sarı-kırmızılı ekipte yedi isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Mame Diouf ve Romal Palmer'ın yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Lis, Tarkan Serbest, Celil Yüksel, Lasse Nielsen ile Ümit Akdağ kadroda yer almadı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, kritik Çorum FK deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. İzmir ve çevre illerden Çorum'a gelen 12. adam, karşılaşmadan önce tribünlerdeki yerini aldı. Yaklaşık 600 Göztepe taraftarı, maçın başlangıç düdüğüyle takımı ateşlemek için besteler ve marşlar söyledi. Müsabaka boyunca susmayan taraftarlar, karşılaşma boyunca tezahüratlar yaptı.

DOĞAN ŞOKU

GÖZTEPE'DE maçın başında sakatlık şoku yaşandı. Takımın yıldız isimlerinden Doğan Erdoğan girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. İlk müdahalesi yapılan futbolcu oyunas devam edemedi. Doğan'ın yerine 19. dakikada Anthony Dennis oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılıların geçen sezon kadrosuna dahil ettiği ve u19 takımında oynayan genç yıldız adayı ilk kez resmi bir maçta Göztepe formasıyla sahaya çıktı.