Göztepe-Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İzmir'in iki köklü çınarı Göztepe ve Altay bugün Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Göz-Göz kritik maç öncesi 39 puanla 2. sırada yer alırken, siyah beyazlılar ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki Göztepe-Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GÖZTEPE ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Altay maçı Gürsel Aksel Stadı'nda 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Alpaslan Şen'in düdük çalacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe'de sezonu kapatan Palmer ve tedavisi süren Diouf'un yanı sıra sarı kart cezalısı Traore ile geçen hafta Çorum deplasmanında sakatlanan Doğan forma giyemeyecek. Altay'da ara transferde Paixao, Zeki, Tolga, Deniz, Efe, Eren Karataş ve Ozan'ın ardından takımdan ayrılan İbrahim kadroda yer almayacak. Sarı kart cezalısı Salih de görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda Yusuf Şimşek'in yerine bu sezonki 5'inci teknik direktör olarak göreve getirilen Cüneyt Biçer takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Geçen sezon 27 Kasım 2022'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinden sonra iki takım Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler arasında ilk yarıda Alsancak Stadı'ndaki derbiyi Göztepe 1-0 kazanmıştı.