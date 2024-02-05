Göztepe bayramı

Trendyol 1. Lig'de ezeli rakibi Altay'ı 4-0 yenen Göztepe'de bayram havası yaşanıyor. Göz-Göz, siyah-beyazlılar karşısında rahat bir galibiyet alarak 42 puana yükseldi, 2. sıradaki yerini korudu. İkinci devre çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi çıkışını sürdürdü.

GÜRSEL AKSEL'DE İLK ZAFER

Göztepe, Altay'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez yenmenin de mutluluğunu yaşadı. Yeni stadında ilk kez 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de Altay'ı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 yenildi. Geçen sezon 1. Lig'de oynanan mücadelede ise çıkan olaylar nedeniyle iki takım da hükmen 3-0 mağlup ilan edilmişti. Bu sezon ilk yarıda Alsancak Stadı'ndaki karşılaşmayı da 1-0 kazanan Göz-Göz, rakibine son iki maçta da puan vermedi.

STOİLOV YİNE ELEŞTİRDİ

Göztepe'nin başında 9. maçta 7. galibiyetini alan teknik direktör Stanimir Stoilov 4-0'lık galibiyete rağmen takımını eleştirdi. Stoliov, "Sahada daha kaliteli işler göstereceğimize inanıyorum. Özellikle 2. yarıda, oyun da açılınca daha özgüvenli olmalıydık. Daha fazla gol atmalıydık. Ancak derbi galibiyeti yaşandığı için mutluyum" dedi.

SARI-KIRMIZILILARDA SAKATLIK SOKU

GÖZTEPE'DE ilk kez Altay derbisinde 11'de başlayan 19 yaşındaki Anthony Junior Dennis maçta sakatlanırken durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.