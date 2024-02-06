Göz-Göz’e koşuyor

Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme düştü. Sarı-kırmızılı ekibin, şu an CSKA Sofya'da forma giyen 29 yaşındaki Haitili santrafor Duckens Nazon'a kanca attığı öne sürüldü. Bu sezon Bulgar temsilcisinde attığı 7 gol ile dikkatleri üzerine çeken Nazon ile temasa geçen kurmaylar oyuncudan olumlu dönüş aldı. Şu an CSKA Sofya'nın teknik dümeninde bulunan Göztepe'nin eski çalıştırıcı Nestor El Maestro'dan da İzmir ekibi ile ilgili bilgi alan Nazon sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturacak.

HAİTİ Milli Takımı'yla 51 maça çıkan Duckens Nazon, bu süreçte 25 kez milli formayla fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

TAKVİYE ZORUNLU OLDU

Diouf'un sakatlığı ve Kubilay'ın yetersiz kalması nedeniyle hücuma kesin olarak transfer yapacak İzmir ekibinin, perşembe gününe kadar resmi işlemleri tamamlaması bekleniyor.

TEPEGÖZ TURGAY BİTTİ

Şubat tarihinde son erecek ara transfer sezonunda Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u renklerine bağlayan Göztepe, Turgay Gemicibaşı'yla da her konuda anlaştı. Son olarak Avusturya Bundesliga'da Austria Klagenfurt takımında oynayan 27 yaşındaki orta saha ile tüm pürüzlerin giderildiği ve sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Transferi önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı ekibin sosyal medyadan duyuracağı öğrenildi.

STANİMİR STOİLOV FARKINI ORTAYA KOYDU

STANİMİR Stoilov 9 maçta 22 puan alarak maç başına 2.44 puan ortalaması yakaladı. Bulgar teknik adam, 1.66 puan ortalamasına sahip Radomir Kokovic'i geride bıraktı.