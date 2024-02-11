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Haberler Göztepe Göztepe deplasmanda 3 puanı kazandı

Göztepe deplasmanda 3 puanı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İHA
Göztepe deplasmanda 3 puanı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18. dakikada Yalçın'ın ceza yayından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlka direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma, topu kornere gönderdi.

64. dakikada Romulo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Yalçın'ın vuruşunda yop ağlara gitti. 0-1

67. dakikada Levent'in sağ kanattan ortasında Djitte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis, iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Messaoudi'nin pasında topla buluşan Romulo'nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top, filelere gitti. 0-2

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