Şampiyonluk ateşi

Trendyol Birinci Lig'de Süper Lig'in en önemli adayları arasında gösterilen Göztepe, son 13 sezonun en iyi 22 haftasını geçiriyor. Sezon başından bu yana geçen 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak hanesine 45 puan yazdıran ve kendisine 2. sırada yer bulan sarı-kırmızılılar yakaladığı bu müthiş çıkış ile ikinci sırada konumlanıp Süper Lig iddiasını kanıtladı. Sarı-kırmızılılar, 13 yıl aradan sonra 22. haftalar itibariyle en başarılı performansına imza attı.

FORMU SÜPER LİG HABERCİSİ

En son buna benzer bir tabloyu 2010- 2011 sezonunda teknik direktör Özcan Kızıltan önderliğinde elde eden Göz-Göz, o sezon 2. Lig'de 22 haftada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak hanesine 45 puan yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, o sezonu 74 puanla lider tamamlamış ve şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e adını yazdırmıştı. Özellikle teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesinin ardından vites arttıran Göztepe, bu istikrarlı grafiği sürdürerek sezonu Süper Lig ile taçlandırmayı hedefliyor.

HEDEF MUTLAK 3 PUAN

LİGİN ilk yarısında deplasmanda Manisa FK'yı mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran sarıkırmızılı ekip, cuma günü yine bir Ege derbisinde bu kez İzmir'de karşılaşacağı rakibini birkez daha yenmek istiyor. En yakın takipçisi Kocaelispor ile aradaki 2 puanlık farkı korumak isteyen Göz- Göz, zirve yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

YENİLER FARK YARATTI

GÖZTEPE, devre arasında yaptığı transferlerden şu ana kadar çok iyi verim aldı. İlk olarak Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofya takımından Göztepe'ye gelen Brezilyalı stoper Heliton 6 resmi maça çıktı. Ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 2 kez fileleri sarstı. Norveç'in Sarpsborg ekibinden kadroya dahil edilen İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Lundqvist de Heliton gibi 6 resmi karşılaşmada oynadı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

İLK KARŞILAŞMASINDA YILDIZ OLDU

Göztepe'nin son transferi Brezilyalı golcü Ramulo Cardoso ise Bandırmaspor maçına damga vurdu. Oyuna 63. dakikada girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren 22 yaşındaki forvet 2-0 galip gelinen deplasman maçında bir gol, bir asistle oynadı. Turgay Gemicioğlu da ilk maçında alkış aldı.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON

SARI-KIRMIZILI ekip, Manisa FK maçında savunmada zorunlu olarak rotasyona gidecek. İzmir ekibinin savunmadaki bel kemiği Taha Altıkardeş, Bandırmaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Manisa FK karşılaşmasında forma giyemeyecek Taha'nın yerine Lasse Nielsen'in 11'de görev yapması bekleniyor. Bandırma karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Tarkan Serbest'in henüz iyileşmediği ve Manisa maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Tarkan'ın yerine Ümit'in görev alması bekleniyor.

DİOUF'UN DURUMU BELİRSİZ

GÖZTEPE'NİN sezon başından büyük umutlarla transfer ettiği 36 yaşındaki Senegalli golcü Mame Diouf sakatlığı nedeniyle kayıplara karıştı. Antrenmanda darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan ve tedavisi süren golcünün sahalara döneceği tarih netleşmedi.