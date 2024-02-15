Göz Göz’de herkes golcü

TRENDYOL 1. Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de herkes golcü. Bu sezon 22 maçın ardından ligin en fazla gol atan 2. ekibi konumundaki İzmir temsilcisi, savunma, orta saha ve forvet bölgesinde görev yapan birçok futbolcusundan skor katkısı aldı. Rakip ağları 54 kez sarsan lider Eyüpspor'un ardından kaydettiği 39 golle en skorer ekiplerin başında gelen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 isimden gol katkısı aldı.

Göztepe'de orta saha bölgesinde görev yapan isimler en golcüler olurken, 21 gol bu bölgeden geldi. Göz-Göz'de Yalçın kaydettiği 6 golle zirvede yer alırken, Mamah 5, Ahmed Ildız 3, Lundqvist ve Messaoudi 2'şer, Celil ise 1 kez ağları havalandırdı. Savunmada Taha 3, Heliton, Ümit, Nielsen, Atınç ve Ogün 1'er gol sevinci yaşadı. İzmir ekibinde forvette ise Diouf 2, Kubilay ve yeni transfer Romulo ise 1'er gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarda kalan 6 golü ise takımdan ayrılan Tjianic (4) ile Traore (2) kaydetmişti.

MAME DİOUF LİSTEDEN ÇIKARILDI

Göztepe'de uzun süredir sakat olan ve en az 1.5 ay daha tedavisi sürecek Senegalli yıldız oyuncu ikinci yarıda formayı giyemeyecek

Göztepe'de ara transfer dönemi sonrası sürpriz bir karar alındı. Aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncu Mame Diouf listeden çıkarıldı. Ara transfer döneminde Tijanic'i Al-Adalah FC'ye, Traore'yi Keçiörengücü'ne, Ngalina'yı Hartford Athletic'e gönderip son olarak İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer'ı İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiralayan sarı-kırmızılılarda yabancı sayısının 9'da kalması nedeniyle Diouf da gözden çıkarıldı. Tedavisi devam eden Senegalli oyuncunun en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacak olması bu kararda etkili oldu. Ara transfer döneminde Heliton, Ramulo ve Lundqvist gibi yabancı futbolcuları renklerine bağlayan İzmir ekibinde listede kaleci Lis, Nielssen, Dennis, Mamah ve Billal Messaoudi de kadroda yer alıyor.

ERTAN'DAN HAKEMLERE İKAZ

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, 2-0 galip gelinen Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile hakemlerin daha dikkatli yönetimler göstermesi gerektiğini belirtti.