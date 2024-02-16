Ege’de derbi ateşi

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçı Ege derbisine sahne olacak. Ligde zirve mücadelesi veren Göztepe ile Play-Off hedefinden uzaklaşan Manisa FK bugün İzmir'de kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. İzmir ekibi, 45 puanla 2. sırada yer alırken, Manisa temsilcisi ise 26 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek zirve iddiasını güçlendirmek isterken, konuk ekip Manisa FK da zorlu 90 dakikayı kayıpsız atlatıp Play- Off hattına ilerlemeyi hedefliyor.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Göz-Göz'de kart cezalısı Taha Altıkardeş'in yanı sıra Mame Diouf ve Doğan Erdoğan forma giyemeyecek. Manisa FK'da ise sakat Ofkir ile Ayberk kadroda olmayacak. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti. Evinde Giresunspor'u yenerek rahatlayan Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı ise, "Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

DOĞAN ŞOKU

GÖZTEPE'YE 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'dan kötü haber geldi. Çorum FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sağlık ekiplerinin Doğan'ın iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, 26. haftada oynanacak Şanlıurfa maçına kadar Doğan'ın sahalara dönmesi beklenmiyor. Tecrübeli isim yerine bugün oynanacak Manisa FK karşılaşmasında Altay ve Bandırmaspor müsabakalarında oduğu gibi yine Dennis'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

GÖZTEPE'YE YENİ SPONSOR

GÖZTEPE, kripto para platformu Icrypex ile iş birlikteliği anlaşması imzaladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen lansmana CEO'muz Kerem Ertan ve ICRYPEX CMO'su Çağrı Acarol katıldı. Yapılan anlaşmaya göre ICRYPEX antrenman kitlerinin göğüs sponsoru oldu.