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Haberler Göztepe VAR kayıtları paylaşılacak

VAR kayıtları paylaşılacak

HABER MERKEZİ
VAR kayıtları paylaşılacak
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.
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