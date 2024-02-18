Hedefimiz çok net

Trendyol 1'inci Lig'de 23. haftanın açılış maçında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalıp Süper Lig yarışında kritik 2 puan bırakan Göztepe her şeye rağmen moral bozmadı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı açıklamada hedeflerinde bir sapma olmadığı ifade etti. Stoilov, hedefe varmak için her şeyi vereceklerini belirterek, "Daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Bunları aşacağız. Defansta yaptığımız bazı hatalar var. Bunları da ortadan kaldırıp, yolumuza devam edeceğiz ve hedefimize varacağız" diye konuştu.

"YANLIŞ KARARLAR VERDİK"

Hırslı ve agresif oyunu beğendiğini belirten Stoilov, "Son anlarda verdiğimiz kararlarda daha iyi olmamız gerekiyordu. Son anlarda yanlış kararlar verdik. Pas atacağımız yerlerde şut, şut atacağımız yerlerde ise pas tercihini kullandık. Bu bizim gol atmak adına işimizi zorlaştırdı. Gol atacağımız anlarda daha hazır olmamız gerekiyor. Ceza sahası içinde daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Son kararlarda daha iyi olmalıydık. Puan kaybı bizim için iyi değil ama bu yaşanabiliyor. Zor bir maçtı. Futbol kalitesinden çok mücadeleye dayalı bir maç yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için zordu ve son düdüğe kadar bu şekilde devam etti" dedi.

KALECİ LIS YİNE İPTEN ALDI GÖZTEPE'NİN

Polonyalı kalecisi Mateusz Lis yine takımını ipten aldı. Maçın 14'üncü dakikasında Manisa FK penaltı kazanırken, Lis, Mary'nin atışında topu köşeden çıkardı. Büyük alkış toplayan tecrübeli kaleci bu sezon 3'üncü penaltısını kurtarmış oldu. İlk olarak Boluspor deplasmanında, Göztepe 1-0 öndeyken penaltıya geçit vermeyen Lis, galibiyetin baş mimarı oldu ve Göz-Göz, Bolu deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Lis bu kez Ankara'da sahne aldı. Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Göztepe'de Lis maç berabereyken Amilton'un 56'ncı dakikada kullandığı penaltıda kalesinde devleşti.

EVDEKİ SERİ SONA ERDİ

LİGDE fırtınalar estiren Göztepe'nin Manisa FK beraberliğiyle evindeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u 3-0, Eyüpspor'u 5-1, Ümraniyespor'u 4-1 ve İzmir derbisinde karşılaştığı Altay'ı 4-0 yenen İzmir temsilcisinin bu müthiş serisine Manisa FK 'dur' dedi. Bu karşılaşmalardan 15 puan toplayan İzmir ekibi, siyah-beyazlılardan 1 puan alarak 5 maçın ardından ilk kez puan kaybetti.