Göztepe filede kaderini çizecek

KFC Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda Play-Off savaşı veren Göztepe, son iki haftada alacağı sonuçlara göre kaderini çizecek. Şuan altıncı sırada yer alan sarı-kırmızılılar, dördüncü sırada yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un ve beşinci sıradaki Karşıyaka Medicalpoint'in puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını sahasında oynayacak olan İzmir temsilcisi, bu avantajını kullanmak istiyor. İzmir'in Sultanları, ilk olarak 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Edremit Belediye Altınoluk ile karşılaşacak. Göz-Göz, son hafta maçında ise 2 Mart Cumartesi günü saat 18.30'da Bahçelievler Belediyespor ile kapışacak. Göztepe, bu iki maçını kazanarak Play-Off hedefine ulaşmanın planlarını yapıyor.