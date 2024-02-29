Olaylı İzmir derbisiyle ilgili yeni gelişme! Rapor mahkemeye ulaştı

"YEMEK YEMEDE ZORLANIYORUM"

Mehmet Çakır'ın, son yakınmalarına da raporda yer verildi. Çakır'ın sağ tarafta dişleri olmadığı için gıdaları sol tarafla çiğnediğini, katı gıdaları yutmakta sorun yaşadığını, ıslatarak yemek zorunda kaldığını ve solunumuyla ilgili bir yakınması olmadığı" şeklindeki sözleri raporda yer aldı.

Muayene bulgularına yer verilen raporda, Çakır'ın yüzündeki 2 lezyonun konuşma mesafesinden seçilebildiği, ilk bakışta dikkat çektiği, mimik hareketleriyle belirginleştiği, diğer lezyonun da hastanın başını sola çevirince konuşma mesafesinden seçilebildiği ifade edildi.



Çakır'ın üst ekstremite (kollar) fonksiyonlarının kaybının değerlendirilmesinde ise "Kişinin sol üst ekstremite engellilik oranı yüzde 13 olarak hesaplanmıştır." ifadesi yer aldı.