Haydi Göz-Göz

TRENDYOL 1. Lig'de zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen Göztepe, bugün Play-Off hattındaki formda rakibi Boluspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı Burak Olcar yönetecek. Göztepe'de sakatlıktan yeni çıkan Doğan dışında eksik veya sakat yok. Göz- Göz, son 7 maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle geçerek bitime 10 hafta kala iki yıl önce düştüğü Süper Lig'e dönmek için avantajlı konuma geçmişti. En yakın rakibi Kocaeli'ye 5 puanlık bir fark atarak yerini sağlamlaştıran İzmir ekibi, 2. yarıda kendisi gibi 17 puan toplayan Boluspor karşısında da hata yapmak istemiyor.

TARAFTAR ŞOVA HAZIR

Maçın biletlerine büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılıların stadın tamamını doldurması bekleniyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Takımıma inanıyorum, Zor bir maç ancak biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

SARI-KIRMIZILILARIN TÜM KOZU HÜCUM

GÖZTEPE'DE taraftarlar Boluspor önünde de takımın skorer isimlerinden gol bekliyor. Özellikle devre arasında takıma katılan Romulo'nun bugün patlama yapması beklenirken, İzmir ekibi Billal Messauodi, Kubilay Kanatsızkuş ve Mamah gibi oyuncularına da çok güveniyor. Hücum oyunu oynayacak olan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, galibiyetten başka bir seçenek düşünmüyor.