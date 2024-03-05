Geri sayım başladı

Trendyol 1. Lig'de kendisi gibi 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Boluspor'u taraftarının desteğiyle deviren Göztepe, Süper Lig için geri sayıma başladı. Bitime 9 maç kala iki sezon sonra Süper Lig'e dönmek için kapıyı aralayan 52 puanla 2. sıradaki İzmir ekibi, 'Süper' hedefe çok yaklaştı. Bolu galibiyetinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kalan 9 maça gönderme yaparak Güzelyalı köprüsüne, "Son 9" yazılı bir pankart asarak Süper Lig'i beklemeye başladı. Taraftarların astığı pankart sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

GÖZ-GÖZ LİGE DAMGA VURDU

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetimindeki 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak zorlu maratona damga vuran sarı-kırmızılılar adından sözettirdi. Göztepe 45 puanlı Kocaeli'ye 7, Sakarya'ya 9, Bodrum'a 10, 6. Bandırma'ya 12 puan fark attı.

STOILOV YİNE DE TEMKİNLİ

Rakipleriyle farkı açmalarına rağmen temkinli konuşan Stanimir Stoilov, "Ben buraya geldiğim zaman 6 puan gerideydik ve kimse bize Süper Lig adına bir şans vermiyordu o zaman. Biz çok çalıştık ve şu anki duruma geldik. Önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Taraftarlarımıza her maçı kazanacağımızın sözünü veremem ama onlar bizimle birlikte olduğunda her şeyimizi vereceğimizin sözünü verebilirim" diye konuştu.

ROMULO İLAÇ OLDU

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk gollerini Boluspor'a attı. Sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta Bandırmaspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynayan, geçen hafta Adanaspor önünde de 1 asist yapan Romulo, Boluspor ağlarını ilk yarıda penaltıdan sarstıktan sonra ikinci yarıda galibiyeti sigortalayan golü attı. Takımın en önemli silahlarından biri haline dönüşen Romulo, gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı ekibin kronikleşen gol sorununa ilaç olmayı başardı.

OGÜN URFA'DA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alan sağ bek Ogün Bayrak'ın eksikliği ile sarsıldı. Boluspor karşılaşmasının 39. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ogün, Şanlıurfaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Deneyimli oyunucunun yerine Fıratcan Üzüm'ün forma giymesi bekleniyor.