Göz-Göz kolları sıvadı

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı çıkış ile şampiyonluğun en önemli adayları arasında gösterilen Göztepe, Süper Lig için şimdiren kolları sıvadı. Ligin bitmesine sayılı hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'a 7 puan fark atarak büyük avantaj elde eden Göz- Göz'de sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 12 oyuncu görüşme odasına davet edilecek. Devre arasında satın alma opsiyonlu olarak Paranaense'den kiralanan Romulo Cardoso'nun bonservisinin kesinlikle alınması gündemde. Aynı şekilde sezon başında Southampton'dan kiralanan başarılı file bekçisi Mateusz Lis de bonservisiyle Süper Lig kadrosunda olacak. Sözleşmesi sona erecek diğer isimlerden Atınç Nukan, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Celil Yüksel, Ensar Aksakal, Mamah, Bilal Messaoudi ve Kubilay Kanatsızkuş ile görüşülecek.

STOİLOV'A RAPOR SUNULUCAK

Bu oyuncuların performansları istatistiksel olarak raporlanıp daha sonra teknik direktör Stanimir Stoilov'a sunulacak. İç transferde Bulgar teknik adamın tercihleri önemli rol oynayacak.