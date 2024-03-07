Göz-Göz telafi etti

TRENDYOL 1. Lig'den adım adım Süper Lig'e giden Göztepe, ligin ilk devresinde yaptığı hataları ikinci yarıda tekrar etmedi. Göz-Göz ilk yarıda mağlup olduğu takımları sezonun ikinci devresinde mağlup ederek rövanşları aldı. Sezonun ilk haftasına Sakaryaspor yenilgisi ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından 2. hafta gurbette Ümraniyespor ile berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi, 3. hafta evinde konuk ettiği Çorum FK'ya mağlup olurken, 5. hafta taraftarı önünde Bandırmaspor ile yenişememişti. Bu 4 maçta yaşadığı kabus sürecinde ilk 5 haftada yalnızca 5 puan toplayan Göz-Göz kendine 11. sırada yer bulmuştu. Sonrasındaki 3 maçı kazanan sarı-kırmızılılar 8 hafta sonunda toplam 10 puan kaybetmişti.

STOİLOV İLE KABUK DEĞİŞTİRDİ

SEZONUN 2. devresinde ilk yarıda yaşadığı kaosu üstünden atan ve yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile kabuk değiştiren Göztepe, ilk maçta evinde mağlup olduğu Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Ardından deplasmanda berabere kaldığı Ümraniyespor'u 4-1 gibi farklı bir skorla yendi. Sarıkırmızılı ekip, taraftarı önünde mağlup olduğu Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk yarı kaybettiği 10 puanın 10'unu rakiplerinden geri topladı. Böylece şampiyonluk yolunda yaşadığı kayıpları kısmen telafi eden Göztepe, 25. haftanın sonunda 52 puan ile 2. sırada kendine yer bularak en yakın rakibi Kocaelispor'a 7 puanlık bir fark attı.

HELİTON DUVAR ÖRDÜ

SARI-KIRMIZILI ekibin devre arasında CSKA 1948'den transfer ettiği 28 yaşındaki savunmacı Heliton, gösterdiği performans ile oldukça beğeni topladı. Geldiği günden bu yana 9 maça çıkan deneyimli savunmacı, defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol atarak oldukça başarılı bir grafik yakaladı. Stoilov'un defans hattındaki değişilmezi olan Heliton, taraftarın alkışını aldı.