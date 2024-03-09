Stoilov’un prensleri

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çok yaklaşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 9 hafta sonra sarı-kırmızılı ekibi şampiyon yapacak ideal 11'i şekillendirdi. Devre arasında yapılan transferlerle Stoilov'un asları oluşurken, deneyimli teknik adam her hafta sahaya çıkıp galibiyet için ter dökecek 10 kişiden oluşan bankolarını netleştirdi. Stoilov, sezon başından bu yana ilk kadronun değişilmezi kaleci Lis, savunmada Taha ve Ümit'ten geldiği günden bu yana vazgeçmezken, devre arasında CSKA 1948'den transfer edilen Heliton'un takıma katılmasıyla defans hattı iyice oturdu.

HÜCUM HATTI ARTIK ŞEKİLLENDİ

Savunmada rakip hücumculara adeta barikat ören Göz-Göz'de beklerde ise sağ tarafta Ogün, solda ise İsmail Köybaşı Stoilov'un değişilmezi oldu. Stoilov, orta alanda 'büyük gelecek vadediyor' dediği Dennis, Yalçın Kayan ve Ahmed Ildız'ı orta alanın bel kemiği haline getirdi. Stoilov'un en önemli silahlarından olan Doğan Erdoğan da vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Hücumda ise ocak ayı transfer döneminde Paranaense'den gelen Brezilyalı Romulo ve Cezayirli Messauodi aslar arasında bulunuyor.

SPORT REPUBLİC'İN SON KEŞFİ DENNİS

Göztepe'de geçen yıl altyapı için transfer edilen Nijeryalı ön libero Anthony Junior Dennis, büyük bir çıkışa imza atarak formayı kaptı. Scout ekiplerinin Nijerya'da HB Academy Abuja'da keşfettiği Dennis, aynı yıl 18 yaşındayken altyapıya kazandırılmıştı. 1.5 sezon boyunca U19'da forma giyen ön libero, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma alındı ve son 5 maçta ilk 11'de forma giydi.