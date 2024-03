Kritik galibiyet sonrası "Süper Lig" açıklaması

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

HAKEMLER: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

ŞANLIURFASPOR: Muhammed Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Barış Ekincier dk. 87), Paixao, Balde (Landel dk. 46), Dening (Muhammed Enes Kiprit dk. 63), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 63), Ümit Kurt (Cumali Bişi dk. 87), Barış Gök

Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

GÖZTEPE: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Ahmed İldiz (Turgay Philipp Gemicibaşı dk. 75), İsmail Köybaşı, Billal Messsaoudi (Roman Pascal Lundqvist dk. 69), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk.69), Dennis (Atınç Nukan dk. 90+3), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Kenneth Obinna Manah dk.69)

Yedekler: Arda Özçimen, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Lesse Nielsen

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

GOL: Billal Messaoudi (dk. 36) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Göztepe), Mboula, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada defanstan dönen topa Balde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Taha'nın ortasında ceza sahası içinde Billal Messaoudi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Billal Messaoudi'nin sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden gönderdiği topa Romulo, dokundu, top direği sıyırarak auta çıktı.

84. dakikada rakip oyuncu ile çarpışan Ümit Kurt yerde kaldı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

89. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit'in şutu az farkla auta çıktı.

STOİLOV: "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İÇİN SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe, Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben ve bütün hocalar, oyuncularımız takım sürekli çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve sahada sonuna kadar her şeyimizi vermeliyiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için çok önemli ve değerli bir galibiyetti. Rakibimiz de aynı şekilde çok iyi mücadele etti. Biz de çok iyi mücadele ettik. Gerçekten bir mücadele maçı oldu. İki takım da kazanmak için oynadı ama biz daha fazla fırsat yakaladık ve bu yüzden kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda rakibimize biraz inisiyatif verdik ama bu bölümde de pozisyonlar yakaladık. Biz gerçekten bütün maçı yüksek seviyede ve dinamik bir şekilde oynamalıyız. Göztepe sürekli gelişmeli, her maç daha ileriye gitmeli ve Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermeli. Ben ve bütün hocalar, oyuncularımız ve bütün takım sürekli çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve sahada sonuna kadar her şeyimizi vermeliyiz. Çünkü muhteşem bir taraftarımız var ve bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar" diye konuştu.