Buldozer Göztepe

TRENDYOL 1. Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla Süper Lig'in en güçlü adayları arasında yerini alan Göztepe, Şanlıurfaspor deplasmanından da 3 puanla ayrıldı: 0-1. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya oldukça temkinli başladı. 16'da Ahmed'in uzaktan şut denemesinde top çerçeveyi bulmadı. 32'de Paixao'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı. 36'da Taha'nın sağdan ortasında Messaoudi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 43'te Messaoudi sağdan çalımlarla çizgiye kadar indi. Yerden ortasında Romulo altı pas içinde dokundu. Ancak mutlak gol kaçtı. İkinci yarı oldukça temposuz geçerken zorlu mücadelenin uzatma bölümleri ise büyük heyecana sahne oldu.

SON ANLAR NEFES KESTİ

90+2'de Mamah'ın uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı. 90+4'te ani gelişen Göztepe atağında Mamah'ın pasında kaleci Alperen kalesini terk etti. Topu uzaklaştırmak isterken Kubilay'a çarpan top yine Mamah'ın önünde kaldı. Mamah'ın uzaktan boş kaleye gönderdiği topu Mboula son anda kornere gönderdi. Göztepe mutlak bir golden oldu.

BİLLAL İÇERİ MAMAH DIŞARI

Göztepe'nin Şanlıurfaspor deplasmanında sahaya çıktığı on birde iki değişiklik göze çaprtı. Teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta Boluspor maçında on birde görev verdiği Mamah'ı bu kez kulübeye çekerken yerine sakatlıktan çıkan Billal Messaoudi'ye görev verdi. 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu bir haftalık aranın ardından kanattaki görev yerine döndü. Ayrıca sarı kart cezalısı Ogün'ün yerine dün genç Fıratcan sağ bekte görev yaparken tedavisi süren Doğan Erdoğan da Urfa'ya götürülmedi.

STANİMİR STOLİOV TAKIMI SAHA KALDIRDI

GÖZTEPE'NİN başında dün 14. maçına çıkan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoliov sarı-kırmızılı takımı şaha kaldırdı. Göz-Göz, Stoilov ile 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken sadece tek yenilgi aldı. Bu süreçte 35 puan alan Göz-Göz Süper Lig'e tutundu.

TARAFTAR AKIN ETTİ

SÜPER Lig için geri sayıma geçen Göztepe taraftarları, Urfa deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Mesafe tanımayan sarı-kırmızılılar, İzmir'den bin 257 km uzaklıktaki Urfa'ya, hava ve kara yoluyla akın etti. Göztepeliler kendilerine ayrılan 350 kişilik yeri tamamen doldururken, Göztepe yönetimi de personeline jest yaparak 30 çalışanını Urfa'daki maça götürdü. Sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla Göz-Göz'ü ateşledi.

AHMED ILDIZ SAKATLANDI

GÖZTEPE, dün Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynadığı maçta şanssız bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin orta alandaki en önemli silahlarından biri olan Ahmed Ildız ikinci yarıda sakatlandı. İkili mücadele sırasında kendini lerde bulan Ahmed kenara alınırken sahaya dönemedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 74. dakikada yerini Turgay'a bıraktı. Ahmed'in sakatlığının ciddiyeti bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.