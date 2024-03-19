Değişim sinyali

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig ateşini yakarak heyecanlı bir şekilde gün sayan Göztepe'de rotasyon sinyalleri gelmeye başladı. Son haftalarda sahadaki oyundan pek memnun olmayan teknik direktör Stanimir Stoilov'un performansı düşük 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta sonu Keçiörengücü karşısında sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Ahmed Ildız yerine forma giyen Turgay Gemicibaşı'nın performansının oldukça düşük olmasıyla kulübeye çekilecek ilk ismin Turgay olacağı kaydedildi. Takım kaptanı sol bek İsmail Köybaşı'nın da sahada üretkenlikten uzak olması nedeniyle Kocaelispor karşılaşmasında yedek soyunabileceği öne sürüldü.

BİLLAL'İN DE DURUMU BELİRSİZ

Takımın en üretken isimlerinden olan ancak istikrarlı bir grafik çizemeyen Billal Messaoudi'nin de Körfez ekibiyle oynanacak maça kulübede başlayabileceği kaydedilirken, Stoilov'un net kararı vermek için 15 günlük milli arayı bekleyeceği kaydedildi. Sezonun bitmesine 7 maç kala isim ayırt etmeden performansa yönelik karar verecek Stoilov, orta alanda Turgay yerine Celil Yüksel'i, İsmail'in yerine Fıratcan Üzüm'ü, Billal Messaoudi'nin yerine ise Kubilay Kanatsızkuş'u 11'e monte edebilir.

GÖZTEPE'Yİ HEYECAN SARDI

Son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada yer alan Göztepe, milli araya büyük avantajla girdi. Kalan 7 maçta 5 galibiyet alması halinde rakiplerin elde edeceği sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek olan sarı-kırmızılılar geri sayıma geçerken, camiayı da heyecan sardı. Geçen sezon Play-Off oynayıp Bodrum FK'ya elenen Göztepe, bu senenin ikinci yarısında ise büyük çıkış gösterdi. 2024 yılında teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde 10 maça çıkan Göz-Göz, hiç yenilmedi. Bu periyotta 7 galibiyet alan Göztepe, 3 maçını ise berabere tamamladı.