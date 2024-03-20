Tribünün şampiyonu Göz-Göz

TRENDYOL 1. Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig yarışında çok büyük avantajla milli araya giren Göztepe'nin taraftarı yine fark yarattı. Ankara Keçiörengücü maçında Gürsel Aksel Stadı'nı doldurup takıma büyük destek veren sarı-kırmızılı futbolseverler Süper Lig takımlarını da geride bıraktı. Evinde Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş 15 bin 853 biletli taraftara oynadı. Adana Demirspor-Sivasspor müsabakasını 8 bin 898 kişi seyretti. Lider Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

779 KİŞİ TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4-3 kazandığı müsabakada 7 bin 454 taraftar yer aldı. Başkent'te Ankaragücü-Başakşehir maçında 7 bin 960 taraftar yer alırken, İstanbul'da Fatih Karagümrük- Konyaspor karşılaşmasını ise tribünlerde sadece 779 kişi takip etti.