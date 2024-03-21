En iyisi Stoilov

Trendyol 1. Lig'de milli araya en yakın rakibi Sakarya'nın 9 puan önünde direkt Süper Lig potasında giren Göztepe'de, teknik direktör Stanimir Stoilov rüştünü ispatladı.

Sezona başlayan Radomir Kokovic'in ardından dümene geçen Bulgar teknik adam, 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi ile 36 puan topladı. Bulgar teknik adam bu istatistiği ile 6. sırada aldığı Göz-Göz'ü 2. basamağa yerleştirirken maç başına 2.40'lık puan ortalaması yakalayarak son 10 yılın en başarılı teknik adamı oldu.

SEPİL İLE YENİ DÖNEM

56 yaşındaki teknik adam, eski başkan Mehmet Sepil ile birlikte 2013-14 sezonunda başlayan şirketleşme sürecinden bu yana farklı lig kategorilerinde takımı çalıştıran 18. isim olurken, adını zirveye taşımayı başardı. Stoilov'u şirketleşme döneminin ilk teknik direktörü olan Suat Kaya takip etti. 2. Lig'de yaklaşık 1.5 sezon çalışan Suat Kaya, 37 maçta 75 puan toplayarak 2.02'lik bir ortalama yakaladı. Kaya'yı, kendisinden sonra bayrağı devralan Metin Diyadin 45 karşılaşmada 82 puan ve 1.82 oranla takip etti.

EN BAŞARISIZ TOMAS

Takımın Süper Lig'e çıktığı 2016-17 sezonunda 25 maçta görev yapan şu anki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 maçta 40 puan alarak, 1.80 ortalama ile başarılı teknik adamlar arasında yerini aldı. Stoliov'dan önce takımı çalıştıran Radomir Kokovic ise 12 maçta 20 puanla 1.67 oran yakaladı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki ilk yılında görev alan Tamer Tuna ilk döneminde 34 maçta 49 puan topladı ve 1.44'lük orana sahip oldu. En başarısız isim Süper Lig'de 6 maçta 1 puan alan Stjepan Tomas oldu.