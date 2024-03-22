Göz-Göz cimnastikte parıldıyor

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Avrupa ikincisi Ayberk Koşak'ı kadrosunda barındıran Göztepe Cimnastik, milli sporcu Mert Efe Kılıçer'i de bünyesine kattı. Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü bulunan Mert Efe Kılıçer, artık Göztepe için podyuma çıkacak. Yeni jenerasyonun en önemli cimnastikçileri arasında gösterilen Mert Efe Kılıçer ile birlikte olimpiyat hedefi olan üç sporcuya ulaştıklarını vurgulayan Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, "Mert Efe ve Ayberk Koşak da Ferhat Arıcan'ın izinden yürüyor. Çok genç ve önlerinde güzel bir kariyer onları bekliyor. Göztepe Cimnastik, bir yandan olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası hedefi olan başarılı sporcularla büyürken, diğer yandan hem alt yaş kategorisinde madalyaları topluyor" dedi.