Süper Lig’e müthiş şov

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı çıkış ile Süper Lig'in en önemli adayı olan Göztepe'de şampiyonluk hazırlıkları başladı. Ligde 56 puan ile bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık bir fark atarak ikinci sırada konumlanan Göz- Göz, İzmir'i bayram yerine çevirmek için kolları sıvadı. Yapılacak etkinliklerle Güzelyalı'da karnaval havası estirmek isteyen İzmir temsilcisinin kurmayları sarı-kırmızılı taraftarlara bir sürpriz hazırlıyor. Yönetim, geçen sezondan bu yana Göztepe ile özdeşleşen Medcezir şarkısının sahibi Levent Yüksel ile temasa geçti. Kurmaylar, şampiyonluğun ilanının ardından İzmir'deki ilk maça Yüksel'i davet ederek Medcezir şarkısının bu kez canlı performansıyla sahaya çıkmayı planlıyor.

KUPAYA ÖZEL FORMA

Sarı-kırmızılı yönetim, Medcezir şovunun ardından birçok ünlü isim ile temasa geçmek için de hazırlıklara başladı. Şampiyonluk için özel bir forma tasarlamak için çalışmalara başlayan kurmaylar, bu formayı Gazapizm, Rıza Kocaoğlu, Kerem Kupacı, Uras Benlioğlu gibi isimlerle tanıtmayı planlıyor. Ayrıca yönetim, Göztepe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü isimler Zeynep Bastık, Gazapizm, ZeZe ve Ben Fero gibi şarkıcılarla uzun yıllar unutulmayacak bir konser düzenleyerek şampiyonluk kutlaması yapmak istiyor.

STANİMİR STOİLOV TEK YENİLGİ ALDI

Sezona teknik direktör Radomir Kokovic ile başlayan ancak istikrarı yakalayamayan Göztepe, 15 maç önce teknik dümene Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'u geçirmişti. Stoilov, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 15 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik alan Stoilov, Göz-Göz'e 36 puan kazandırdı. Stoilov, 2. sıradaki rakibi Kocaeli ile 6 olan puan farkını eritti ve takım 2. sıraya yerleşti. Körfez ekibi irtifa kaybederken şu an 3. basamaktaki Sakarya'ya 9 puan fark atan İzmir ekibi, Süper Lig'in en güçlü adayı haline dönüştü.

SARI-KIRMIZILILARIN VAZGEÇİLMEZLERİ

Göztepe'de üç futbolcu adeta istikrar abidesi oldu. En çok lig maçına çıkan oyuncu Yalçın Kayan olurken, en fazla süreyi ise Polonyalı kaleci Mateusz Lis aldı. Yalçın, 27 maçta 2173 dk. sahada kalırken 7 gole imza attı. Southampton'dan kiralanan kaleci Lis ise 26 maçta 2340 dk. görev yaptı. Üç penaltı atışında gole izin vermeyen Lis, son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak da 2150 dakikaya 1 gol, 3 asist sığdırdı.

İKİNCİ DEVREDE MÜTHİŞ GRAFİK

İkinci devre gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekici işler yapan Göztepe, ligin 2. yarısında çıktığı hiçbir karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Müthiş bir seri yakalayan Göz-Göz, bu grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Son 7 maçtır kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, son 7 müsabakasında 12 gol atarak rakiplerinin ağlarını havalandırdı. Bu süreçte iki Ege derbisi kazanan sarıkırmızılı ekip, Altay ile Manisa FK'yı yendi. Play-Off hattındaki direkt rakibi Bandırmaspor ile Boluspor'u da yenen İzmir ekibi, çıkışıyla göz doldurdu.