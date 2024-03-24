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Haberler Göztepe Göz-Göz’de rehavet yasak

Göz-Göz’de rehavet yasak

Göztepe en yakın takipçisine 9 puan fark atsa da teknik direktör Stoilov işi sıkı tutuyor. Bulgar hoca, oyuncularını sık sık uyarıyor

HABER MERKEZİ
Göz-Göz’de rehavet yasak

1. Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp milli araya Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada giren Göztepe işi sıkı tutuyor. Göreve geldiği günden bu yana disiplinli yapısıyla ön plana çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov'un milli arada tüm takıma rehavet uyarısı yaptığı gelen haberler arasında. Kimsenin şimdiden Süper Lig havasına kapılmamasını isteyen Bulgar çalıştırıcının, "İyi durumdayız ama işimizi garantilemedik. 7 maçımız var. Futbolda asla sonuç almadan konuşmamak gerekiyor" dediği öğrenildi.

AMAÇ HER MAÇI KAZANMAK

Tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig yarışındaki rakipleriyle de ilgilenmediği ifade edildi. Stoilov'un yaptığı toplantılarda, "Bizi takip eden takımların ne yaptığını önemsemiyoruz. Önemli olan bizim neler yapacağımız. Biz kazandıktan sonra gerisiyle ilgilenemeyiz. Önce kendimize bakacağız. Tüm amacımız her maçımızı kazanmak. Bunun için de çok çalışacağız ve sadece saha içine konsantre olacağız" uyarılarını yaptığı kaydedildi.

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