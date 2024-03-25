Kulübeden çıkamadılar

Süper Lig'e koşan Göztepe'de birçok isim yedek kulübesinden bir türlü çıkamadı. Sarı-kırmızılı ekipte toplam on futbolcu ilk 11'e hasret kaldı. Geçen yılın 1 numaralı kalecisi Arda, bu sene Mateusz Lis transfer edilince kesik yedi. Özçimen, bu sezon ligde bir maçta 90 dakika forma giyebildi. Sezon başında Malmö'den transfer edilen Lasse Neilsen'de yedek kaldı. Savunmacı 995 dk. sahada kalabildi.

BEKLENTİDEN UZAKLAR

Samsun'dan transfer edilen Celil Yüksel 707 dakika, Fıratcan Üzüm 288 dakika görev alabildi. Altyapı patentli İzzet Furkan 82, altyapı çıkışlı Ege Yıldırım 1 dakika, Ensar ise 85 dk sahada kaldı. Devre arası gelen Lundqvist 361, Turgay ise 128 dakika forma giyebildi. Atınç Nukan ise son 15 maçta sadece 9 dakika forma giydi.

TAKIMA SARI KART UYARISI

Milli araya ligde ikinci sırada giren Göztepe'de, teknik heyet takıma sarı kart alarmı verdi. Sarı-kırmızılı ekipte, Heliton, Yalçın Kayan, Fıratcan ve Kubilay 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Milli ara dönüşü Kocaeli ile deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoliov futbolcularından gereksiz kart görmemelerini istedi.