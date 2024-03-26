Göz-Göz’e çifte müjde

Trendyol 1. Lig'de milli araya Süper Lig'e direkt çıkış bileti olan ikinci sırada giren ve Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlığı nedeniyle Çorum FK maçının ardından oynanan 7 karşılaşmada da forma giyemeyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın iyileşmeye başladığı ve takımla çalışmalara katılacağı bildirildi. Şanlıurfaspor deplasmanında sakatlanıp Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyen diğer orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın ise Kocaelispor'a karşı görev yapabileceği bildirildi.

MANİSA İLE MAÇ YAPACAK

Doğan bu sezon 10 maçta bir asist yaptı. Ahmed ise 16 maçta giyen deneyimli orta saha oyuncusu 3 gol atıp, iki de asist üretti. Öte yandan İzmir ekibi, lige verilen arada bugün saat 15.00'te Manisa FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka taraftara kapalı olacak.