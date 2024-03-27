Göz-Göz’e sambacı

Trendyol 1. Lig'de en yakın rakibine 9 puan fark atarak ikinci sıranın sahibi olan ve Süper Lig'e çok yaklaşan Göztepe, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Süper Lig'de de üst sıralara oynayabilen güçlü bir kadro kurmak isteyen İzmir ekibi, sol kanattaki boşluğu doldurmak için aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya 2. Lig ekibi Avai F.C'de forma giyen 27 yaşındaki sol kanat Mauricio Garcez'e kanca attı. Kurmaylar, sözleşmesi Aralık 2027'de sona erecek oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Garcez'in sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve santrforda da oynayabilmesi onu transferde ön plana çıkarıyor.

STANIMIR STOILOV'UN SON KEŞFİ

Deneyimli oyuncuyu teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfettiği öğrenilirken, tecrübeli çalıştırıcının Garcez'i Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da forma giydiği dönemde kıskacına aldığı ve Göztepe'nin Süper Lig kadrosunda istediği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın Avai yönetiminin kapısını çalacağı ifade edilirken, kurmayların vakit kaybetmeden transferi noktalamak istediği kaydedildi.

HAZIRLIK MAÇI GÖZTEPE'NİN

1'İNCİ Lig'de sezona milli maçlar ve 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle verilen arada Ege temsilcileri Manisa Futbol Kulübü ve Göztepe'yi karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 1-0'lık sonuçla sarı-kırmızılılar oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıktı. İzmir temsilcisi Göztepe'nin golünü 32'nci dakikada genç futbolcu Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.