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Göztepe’ye sol kanat

İzmir temsilcisinin son olarak Amerika ekibi Atlanta’da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat Derrick Etienne’i kıskacına aldığı öne sürüldü.

DOĞANCAN BİNGÖL
Göztepe’ye sol kanat
Trendyol 1. Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Göztepe, sol kanat için hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Mauricio Garcez'in ardından şu an Atlanta forması giyen 27 yaşındaki Haitili sol kanat Derrick Etienne'e de kanca attı. Bu sezon Atlanta'da beklediği forma şansını bulamayan ve 2024 yılında yalnızca 1 kez forma giyen oyuncu ile temasa geçmek için hazırlık yapan kurmaylar, ABD ekibinin kapısını çalacak. Aralık 2025'te sözleşmesi bitecek oyuncunun takıma kazandırılması için ısrarcı davranılacak. Profesyonel kariyerine Amerikan temsilcisi New York'ta başlayan Etienne, MLS Homegrown, New York RB 2, NY Red Bulls, Cincinnati, Columbus CR., Atlanta Utd. 2'de de forma giydi.
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