Göz-Göz’ün gözü onda

Göztepe, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlerken önümüzdeki senenin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Sol kanat için Mauricio Garcez ve Derrick Etienne'i kıskacına alan Göz-Göz, savunma takviyesi için de rotasını İskoçya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar son olarak İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Hibernian FC'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Kongolu stoper Rocky Bushiri'yi radarına aldı. Bonservisi İngiliz temsilcisi Norwich'te olan Bushiri ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak. Sözleşmesi Haziran 2025'de bitecek 24 yaşındaki başarılı oyuncunun yaklaşık 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

PROFESYONEL kariyerine Belçika 1. Lig ekiplerinden Oostande'de başlayan Rocky Bushiri, genç yaşına rağmen birçok kulüpte forma giyme başarısı gösterdi. Oostende'nin ardından Eupen, Blackpool, St. Truidense, Mechelen, Norwich U23'te de forma giydi. Şu an forma giydiği Hibernian'da 62 maça çıkan Bushiri, gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekici işler yaptı.

DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Göztepe, 3 Nisan Çarşamba günü dep-deplasmanda Kocaelispor'la Süper Lig yolunda lasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İzmir ekibi, kritik maçta dış saha karnesine güveniyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 29 puan toplayarak en başarılı ekip oldu. Deplasmanlarda toplam 19 gol atan Göz- Göz, kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Göz-Göz, deplasmanda Altay, Manisa FK, Bolu, Keçiörengücü, G.Birliği, Sakarya, Bandırma, Adanas- Adanaspor por ve Şanlıurfa'yı yendi.