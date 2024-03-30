Göz-Göz harekatı

TRENDYOL 1. Lig'de önümüzdeki senenin kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Göztepe, yeni bir ismi transfer etmek için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Hibernian'da kiralık olarak forma giyen stoper Rocky Bushini'nin ardından Nantes ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Haitili stoper Jean- Kevin Duverne'ye kanca attı. Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için temasların başladığı öğrenilirken, yeni adayların da önümüzdeki haftalarda gündeme gelebileceği kaydedildi. Deneyimli oyuncunun stoper mevkiinin yanı sıra sağ ve sol bek oynaması nedeniyle de tercih sebebi olduğu ifade edildi.

OYUNCUYU IVAN KEŞFETTİ

Deneyimli defans oyuncusunu Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın keşfettiği öğrenilirken, bu sezon toplam 17 maça çıkan oyuncunun savunmadaki dirençli duruşu da yönetim tarafından oldukça beğeni ile karşılandı. Profesyonel kariyerine Lens 2'de başlayan Duverne, Lens A takımı, Brest 2 ve Brest'te forma giyerken, bu takımlarda toplam 279 maça çıktı. Duverne bu maçlarda toplam 4 gol atma başarısı gösterdi.

5 SEZONDUR LİGUE 1'DE

Deneyimli defans oyuncusu, 5 sezondur Fransa Ligue 1'de forma giyiyor. Lens forması giyerken en üst lige yükselen kadroda yer alan Duverne, ardından transfer olduğu Brest'te 4 yıl boyunca düzenli forma şansı buldu ve bu sezon Nantes'a transfer oldu.

GÖZTEPE'DEN TAM İSABET

3 Nisan'da deplasmanda Kocaelispor'la oynayacak 56 puanlı Göztepe, devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı oyunculardan tam verim aldı. İlk olarak CSKA Sofya'dan stoper Heliton'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar ardından Atletico Paranaense'den golcü Ramulo Cardosu'yu kiraladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Heliton çabuk uyum sağlayıp formayı kaparken, 22 yaşındaki Romulo da 6 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Sambacı, teknik direktör Stanimir Stoilov'un önemli kozlarından biri oldu.