Göz-Göz arayışta

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için geri sayıma geçen Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Nantes forması giyen 26 yaşındaki stoper Kevin Duverne'nin ardından yeni bir isim gündeme geldi. Sol kanattaki eksiği doldurmak için yapılan çalışmalar sonuçlandı ve kurmaylar aradığı ismi Fransa'da buldu. Göz-Göz, Fransız temsilcisi Stade Brestois formasını terleten 27 yaşındaki sol kanat Mathias Pereira Lage'ye kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sonlanacak oyuncu için temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, Fransız ekibinin nabzını yoklayacak. Profesyonel kariyerine Clermont 2'de başlayan Mathias Pereira Lage, şu an forma giydiği Brest'in yanı sıra Clermont A takımı ve Angers formalarını terletti. Bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 25 karşılaşmada 3 gol atan sol kanat, 2'de asist yapma başarısı gösterdi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek transfer için ilk somut adımları resmen atması bekleniyor.

U21'DE MİLLİ OLDU

Portekiz U21 milli takımında forma giyme başarısı gösteren Mathias Pereira Lage, 3 kez formayı sırtına geçirerek büyük gurur yaşadı.