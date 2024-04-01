Trendyol 1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'la Süper Lig yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe için hesap zamanı geldi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Körfez ekibine 1-0 yenilen Göztepe, bu kayıpla 2. sırada girdiği haftada 5. basamağa kadar gerilemişti. Bu kez Kocaeli'ye daha güçlü gidecek olan sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi karşılaşmayı kazandığı takdirde hem 2. sıradaki yerini sağlama alacak, hem de olası ikili averaj ve genel averaj durumunda rakibine üstünlük kuracak.

SÜPER LİG'E 5 KARŞILAŞMA KALDI

Göztepe'nin en yakın takipçisi Sakaryaspor da bu hafta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak. Kalan 7 maçta hata yapmak istemeyen İzmir ekibi 5 müsabakasını kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sezon sonra Süper Lig'e dönecek. Göztepe 56 puanla ikinci sırada konumlanırken en yakın rakibi Sakarya ile 9, Çorum FK ve Kocaelispor ile ise arada 11 puanlık bir fark bulunuyor. Göztepe'de sakatlığı sona eren orta saha Ahmet Ildız görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Doğan Erdoğan ise riske edilmeyecek.

GÖZ GÖZ 'DE ENSAR KAYIP

Göztepe'de sezon başında Herta Berlin'den transfer edilen 22 yaşındaki golcü Ensar Aksakal, yedek kulübesine mahkum oldu. Bu sezon sadece 2 maçta forma giyen ve 1 kere ilk 11'de sahaya çıkabilen genç golcü, beklediği forma şansını bulamadı. Hücumda Diouf'un sakatlanarak sezonu kapatması, Kubilay Kanatsızkuş'un yetersiz kalması da Ensar'a forma şansı yaratmadı. Devre arasında Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'nun transferiyle genç golcü sezonun bitmesine 7 maç kala forma umudunu kaybetti.