Kazan da gel Göztepe

Trendyol 1. Lig'de en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada yer alan Göztepe, milli aranın ardından bugün Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda saat 20.30'de başlayacak müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden orta saha oyuncularından Doğan Erdoğan, Körfez deplasmanında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Ahmed Ildız ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini Sıralamada 56 puanla 2. basamakta yer alıp Süper Lig'e 2 yıl sonra dönmek için günleri saymaya başlayan Göztepe'de başarılı Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemediklerini dile getirdi.

RÖVANŞI ALACAK

Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakayı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı. Ligin en önemli haftalarında olan Göztepe kalan 7 maçın 5'ini kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın Süper Lig'e yükselecek.