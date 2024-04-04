Penaltızede Göztepe

Trendyol 1. Lig'de liderlik yarışı veren ve Süper Lig için gün sayan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında şoke eden bir mağlubiyet aldı. 10. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 44'te soldan ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde Mamah topukla dokunarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 56. dakikada Kocaelispor atağında Cem topu sağ kanattan ceza sahasına kadar taşıdı. Amaral'ı gören Cem topu penaltı noktası üzerine ortaladı ancak savunma izin vermedi. 71'de Messaoudi'nin pasında kale önünde Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. İki farklı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Kocaelispor üst üste pozisyonlara girdi.

ÜST ÜSTE GELDİ

82'de Beridze'ye ceza sahası içinde Ogün tarafından yapılan müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 83'te Candeias topu ağlara yolladı. 86'da ceza sahası içinde Taha Altıkardeş'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi. 88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Candeias takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-2. 90+6'da ceza sahası içinde yaşanan karambolde içeriye çevrilen top Göztepe'de Ümit'in eline çarpınca hakem üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Candeias bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor bu golle maçı 3-2 kazandı.

STOİLOV'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Kocaelispor karşısına ilk 11'de yaptığı iki değişiklikle çıktı. Bulgar çalıştırıcı milli maç ve seçim arasından önce oynanan Keçiörengücü maçından farklı olarak orta sahada Turgay Gemicibaşı'nın yerine Celil Yüksel'e, forvette ise Messaoudi'nin yerine Mamah'a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ahmed Ildız ve Doğan Erdoğan kadroda yer almadı.

GÖZ-GÖZ YİNE YALNIZ DEĞİLDİ

Göztepe taraftarı kritik Kocaeli deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. İzmir ve çevre illerden Kocaeli'ye giden 12. adam, karşılaşmadan önce tribünlerdeki yerini aldı. Kar, kış, uzak, yakın demeden desteğini sürdüren Göztepe taraftarı, maçın başlangıç düdüğüyle takımı ateşlemek için besteler ve marşlar söyledi. Müsabaka boyunca susmayan taraftarlar, karşılaşma boyunca tezahüratlar yaptı.

KENNETH OBİNNA MAMAH SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Kenneth Obinna Mamah gol suskunluğunu bozdu. Forma giydiği son 8 maçta gol ya da asist katkısı veremeyen 25 yaşındaki hücumcu dün oynanan kritik maçta takımını 0-0'lık eşitliği bozan golü attı.