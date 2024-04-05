Göz-Göz’e yazık oldu

Trendyol 1. Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, sezonun en dramatik mağlubiyetlerinden birini aldı. Önemli rakiplerinden Kocaelispor'a konuk olan sarı-kırmızılılar 83. dakikaya kadar 2-0 önde götürdüğü maçı eşine çok az rastlanır şekilde 3 penaltı golüyle 3-2 kaybetti. Emir Ortakaya'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayıp 71'de Kubilay'ın golüyle 2-0'ı bulan İzmir ekibi, 83., 90. ve 90+9. dakikada Candeias'ın penaltı golleriyle yıkıldı. Takipçisi Sakaryaspor'un kaybettiği haftada farkı açıp Süper Lig kapısını aralama fırsatını tepen Göztepe, yine de büyük avantajı elinde bulundurdu. Bitime 6 maç kala rakiplerinin 8 puan önünde yer alan Göz-Göz, yenilgiye rağmen Süper Lig için yine en büyük favori takım konumunda kaldı.

"DUYGUSALLIĞA KAPILDIK"

Göztepe'nin başında ikinci yenilgisini alan teknik direktör Stanimir Stoilov, duygusallığa kapıldıklarını söyledi. Takımın iyi futbol oynadığını belirten Bulgar çalıştırıcı, "Sadece oyunun son bölümlerinde biraz duygusallaştık. Duygularımızla oynayınca da oyun aklımızı kaybettik. Bu durum bizim defansif organizasyonumuzu olumsuz etkiledi. Futbolda bunlar olur. Şimdi başımızı öne kaldıracağız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Süper Lig hedefine odaklanacağız. Maçlarımızı kazanıp Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi.

ERTAN: HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan, Kocaeli maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Futbolda ender görülen anlar yaşadıklarını belirten Ertan, "Göztepe'miz 100. yaşını gelecek sezon Süper Lig'de kutlayacak. Takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza hedefe ulaşacağız" dedi.