Orta saha alarmı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için geri sayıma geçen Göztepe, yeni bir sakatlık şokuyla daha sarsılıyor. Sarıkırmızılı ekipte, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen orta saha oyuncuları Ahmed Ildız ile Doğan Erdoğan'a yeni bir isim eklendi. Orta alandaki yaşanan kriz nedeniyle sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov, son olarak Kocaelispor maçında uzun süredir ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Celil Yüksel kozunu sahaya sürmüştü. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan 26 yaşındaki Celil maça devam edememiş ve yerini Turgay'a bırakmıştı.

STOILOV'UN ELİ DARALDI

Yapılan tetkilerin ardından Yüksel'in sakatlığının boyutunun çok ciddi olmadığı ifade edilirken tedbir amaçlı bir süre dinlendirileceği kaydedildi. Celil'in pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan Erzurum FK maçında oynamasının düşük ihtimal olduğu kaydedilirken, Erdoğan ve Ildız'a ek olarak orta sahada Celil Yüksel'in de eksilmesi teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini daralttı. Ligin bitmesine 6 maç kala orta sahada alternatifi azalan Stoilov'un ilk 11'de kısmi rotasyon yapması gündeme gelebilir.