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Göztepe’nin rakibi Erzurum

Süper Lig’e koşan Göz-Göz, evinde 20.30’da Doğu ekibiyle karşılaşacak.

HABER MERKEZİ
Göztepe’nin rakibi Erzurum
Birinci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Kocaelispor'a dramatik bir şekilde 3-2 yenilen Süper Lig yarışında 2. sıradaki Göztepe, bugün Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan ve Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek. Kalan 6 final haftasında Süper Lig yolunda iç sahada kayıp yaşamak istemediklerini belirten teknik direktör Stanimir Stoilov, "Kocaelispor yenilgisini geride bıkaktık. Her maçımız final. Erzurumspor FK'yı yenip konumumuzu koruyacağız" diye konuştu.
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